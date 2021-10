WE RUN TO MOVE! Mit dem KURIER am 03. Oktober zum 33. ASICS Österreichischen Frauenlauf®

"WE RUN TO MOVE!" – so lautet das Motto des ASICS Österreichische Frauenlauf®. Fast zweieinhalb Jahre sind vergangen, als er das letzte Mal über die Bühne ging. Umso mehr freuen sich heuer mehr als 15.000 laufbegeisterte Frauen aus knapp 70 Nationen auf Sonntag, den 03. Oktober, wenn Sie beim ASICS Österreichischen Frauenlauf® im Prater an den Start gehen.



Die Teilnehmerinnenzahl ist dieses Jahr aufgrund eines durchdachten COVID-19 Präventionskonzept freilich geringer als in den Jahren davor, ebenso gilt bei der Laufveranstaltung die 2G-Regel.