Lauf für die Krebsforschung am 9. Oktober

Bisher wurden auf einem Rundkurs im Unicampus „Altes AKH“ durch gelaufene Runden Spenden generiert. Während der Corona-Pandemie wird auf eine zentrale Laufstrecke, auf der alle gemeinsam unterwegs sind, verzichtet: stattdessen kann man am 09. Oktober zwischen 10.00 und 14.00 Uhr dort laufen, wo man es am schönsten findet – alleine, oder mit den Menschen, die man gerne um sich hat und in deren Gesellschaft man sich sicher fühlt.



Auf Event-Atmosphäre muss trotzdem nicht verzichtet werden. Der Radiosender 88.6 sendet am Tag des Laufes ein „Best of Laufsongs“ und nimmt auch Musikwünsche entgegen. Außerdem kann man sich bei 15 teilnehmenden Anker-Filialen ein Verpflegungspackage abholen.

Das Ergebnis der Initiative kann sich sehen lassen: Neben den Spenden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind auch zahlreiche Sponsoren mit an Bord und so konnten bisher über 50 Forschungsprojekte mit insgesamt 1.5 Millionen Euro erfolgreich unterstützt werden. Ein Ergebnis vieler kleiner Taten, auf das man stolz sein kann.