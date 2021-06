Landesgalerie Niederösterreich: Kunst, die Wege bereitete

Es gibt immer wieder Phasen, in denen Kunst eine ganz besondere Kraft entwickelt und den Weg für vieles ebnet, was nach ihr kommt. In der Landesgalerie Niederösterreich widmet sich die aktuelle Highlightausstellung "Auf zu Neuem. Drei Jahrzehnte von Schiele bis Schlegel aus Privatbesitz" solch prägenden Perioden.

Bis 6. Februar 2022 bietet die Schau einen rasanten Parcours durch die Kunst des 20. Jahrhunderts. Rund 150 Werke von 30 Künstlerinnen und Künstlern zeigen, wie drei Zeitabschnitte die zeitgenössische Bild- und Formensprache in Österreich vorbereitet haben: die Jahre von 1908 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, das erste Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg und die 1990er-Jahre.