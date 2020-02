KURIER Whisky-Tasting am 12. März 2020 | 18.30 Uhr

Beim Whisky kommt es auf viele Feinheiten an. Jede Brennerei hat ihre Traditionen – und jede hat eigene Methoden, Whisky herzustellen. Das fängt bei den Zutaten an und endet bei den Fässern und damit, wie diese gelagert werden. Darum gleicht kein Whisky einem anderen. Jeder ist einzigartig in seinem Geschmack.

Nirgendwo auf der Welt ist die Vielfalt an Whiskys so groß wie in Schottland. Am 12. März können WhiskyliebhaberInnen und solche, die es noch werden wollen, die schottische Whiskykultur in ganz besonderem Ambiente kennenlernen: In den Schlumberger Kellerwelten dreht sich dann nämlich einen Abend lang alles um Schottland und sein Nationalgetränk.