KURIER Talk zu Kiki Kogelnik | 6. Juni 2023 | BA Kunstforum Wien

Kiki Kogelnik war weit mehr als "Österreichs einzige Pop-Art-KünstlerIn". Ihre Kunst war feministisch, bunt und hochpolitisch. Im Bank Austria Kunstforum Wien ist die Ausstellung Kiki Kogelnik "Now is the Time" noch bis inklusive 25. Juni 2023 zu sehen.

Beim KURIER-Talk zu Kiki Kogelnik erkunden Lisa-Ortner Kreil, Kuratorin der Ausstellung, und Peter Noever, Designer und Weggefährte der Künstlerin und Sophia Stolz, Cake- und Multimedia Artist, die Verbindung von Kiki Kogelnik zur Mode, ihre Selbstinszenierung und die Frauenbilder der 70er Jahre. Moderiert wird der KURIER Talk von Isabella Klausnitzer, eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum.