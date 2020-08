KURIER Tage auf der Schallaburg | 28. August und 04. September

Das Zusammenspiel von Ausstellungen, historischem Ambiente und weitläufigem Schlossgarten macht die Schallaburg zum Lieblingsplatz, der in Erinnerung bleibt.



Im Zuge der KURIER 1+1 Aktion am Freitag, 28.08 und am Freitag, 04.09. können KURIER Leserinnen und Leser nicht nur die aktuelle Ausstellung "Donau - Menschen, Schätze und Kulturen" besuchen, sondern unter dem Motto "Schallaburg at Night" das Renaissanceschloss zu Sonderöffnungszeiten in einer ganz besonderen Kulisse erleben.