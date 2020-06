KURIER-Tag in der Landesgalerie NÖ | 5. Juli

Ein absolutes Highlight wird die Ausstellung „Wachau. Die Entdeckung eines Welterbes“. 2020 feiert die Wachau ihr zwanzigjähriges Jubiläum als UNESCO-Weltkulturerbe-Region. Aus diesem Anlass zeigt eine umfassende Schau, welchen Beitrag KünstlerInnen zur Entdeckung und Herausbildung des heutigen Welterbes geleistet haben. MalerInnen, ZeichnerInnen wie auch FotografInnen feierten in ihren Werken nicht nur die malerischen Qualitäten dieses Landstrichs, sie traten für den Schutz der Landschaft ein und schufen damit ein Bewusstsein für den ererbten Schatz. Kaum eine Landschaft in Österreich wurde in der Literatur so oft besungen wie das Donautal der Wachau. Kaum eine Landschaft wurde aber auch öfter und vielfältiger in künstlerischen Darstellungen festgehalten. Maler/innen leisteten in Hinblick auf die Bewusstmachung und Verbreitung der landschaftlichen Schönheit der Wachau und seiner kulturgeschichtlichen Besonderheiten einen gewichtigen Beitrag und können gewissermaßen als ihre „Entdecker“ bezeichnet werden.