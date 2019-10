KURIER-Tag im Haus der Geschichte im Museum NÖ am 17.11.

Die Chiffriermaschine „Enigma“ stand während des Zweiten Weltkriegs im Dienste der Deutschen Wehrmacht. Ihr Code wurde nach jahrelanger Arbeit im englischen Bletchley Park geknackt. Auch wenn die Entschlüsselung nicht kriegsentscheidend war, soll diese doch die Dauer des Krieges deutlich verkürzt haben. Ein Wrackteil des US-Spionageflugzeugs, mit dem Gary Powers 1960 über der Sowjetunion abgeschossen wurde, wurde durch das Zentralmuseum der russischen Streitkräfte in Moskau zur Verfügung gestellt. Es dokumentiert die militärische Aufklärung aus der Luft und eine der größten Pannen der US-Geheimdienstgeschichte. Verborgene Kameras und als Alltagsgegenstände getarnte Waffen berichten von der Spionagepraxis beider Seiten in der Zeit des Kalten Kriegs. Die Überwachung der Bevölkerung ging sogar soweit, dass die Stasi Geruchsproben von Dissidenten anlegte und diese feinsäuberlich in Einmachgläsern aufbewahrte. Den Bogen zur Gegenwart wird von der Versenkung des Greenpeace-Schiffs „Rainbow Warrior“ durch den französischen Geheimdienst 1985 über die ersten Fälle von Computerspionage bis zu den Enthüllungen der NSA-Aktivitäten durch Edward Snowden gespannt.



Darf ein Staat Geheimnisse haben? Und wenn ja, wem nützen sie? Die Antworten auf diese Fragen dechiffriert die Sonderausstellung „ Spionage! 39 Fälle“.