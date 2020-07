KURIER-Tag im barocken Stil von Schloss Hof | 19. August 2020

Am 18. August 1853, dem Geburtstag des Kaisers, hielt Franz Joseph in Ischl um die Hand seiner Kusine Elisabeth an. Am Tag danach schrieb Elisabeths Mutter Ludovika ergriffen: „Seit heute früh 8 Uhr ist unser geliebter Franzi der unausprechl. strahlend, glückliche Bräutigam der lieblichen Sisi …“ Noch am selben Tag, den 19. August 1853, wurde die Verlobung offiziell bekannt gegeben. Feiern Sie diesen für das Kaiserpaar so bedeutenden Tag mit uns.