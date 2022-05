Mit der Ausstellung „David Hockney: INSIGHTS. Reflecting the Tate Collection“ widmet das Bank Austria Kunstforum Wien dem britischen Künstler David Hockney erstmals in Österreich eine umfassende Werkschau. Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der Tate entstanden und nur noch bis 19. Juni 2022 zu sehen.



In den Kunstformen Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie und Film erforscht Hockney die menschliche Wahrnehmung und setzt die Welt – wie er sie sieht – ins Bild. Dabei aktualisiert er die klassischen Gattungen Porträt, Landschaft und Interieur immer wieder aufs Neue.