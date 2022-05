KURIER-Sonntag am 12. Juni in die Landesgalerie Niederösterreich

Seit 01. Jänner 2022 steht die Landesgalerie Niederösterreich in Krems unter einer neuen künstlerischen Leiterin: Gerda Ridler. Sie wird die Rolle des Hauses als Museum festigen und inhaltlich-programmatisch durch eine verstärkte Anbindung an die Landessammlungen Niederösterreich weiterentwickeln. Außerdem soll die Landesgalerie Niederösterreich, die mit ihrer einzigartigen Architektur für Innovation und Neues in Niederösterreich steht, zur Bühne für heimische, insbesondere auch für bislang weniger bekannte KünstlerInnen werden. Eine weitere Rolle nehmen in Ridlers Plänen internationale installative und partizipative Projekte ein.

"In fünf Jahren soll sich die Landesgalerie Niederösterreich in die erste Riege der Kunstmuseen in Österreich einreihen. Die markante Architektur des Hauses verbinde ich mit Dynamik, Innovation und Wagemut. Das sind auch die Leitmotive für mein Programm", bekräftigt Gerda Ridler ihr Vorhaben.