KURIER & PHARMIG Live-Talk: Arzneimittel für Kinder – Hoffnung und Herausforderung

Medikamente für Kinder zur Verfügung zu stellen, heißt nicht einfach die Dosierung herunterzurechnen. Vielmehr müssen die Medikamente für jede Altersgruppe neu untersucht und ihre Wirksamkeit und Unbedenklichkeit in eigenen Studien nachgewiesen werden. Häufig muss man auch auf eine kindgerechte Darreichungsform, wie zum Beispiel einen Saft, zurückgreifen.



Unter dem Titel "Arzneimittel für Kinder – Hoffnung und Herausforderung" findet am 03. November in Kooperation mit dem KURIER und dem Verband für pharmazeutische Industrie Österreichs (PHARMIG) ein Live-Talk im Raiffeisen Forum statt.



Am Podium:



Dr.in Caroline Culen | Geschäftsführung Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit

Prof. Dr. Christoph Male |Medizinische Universität Wien

A.o. Univ. Prof. Dr. med. Thomas Müller |Medizinische Universität Innsbruck

Mag.a Ivana Bacanovic | Geschäftsführung Rote Nasen Clowndoctors

Dr.in med. Barbara Valenta-Singer | Fachärztin für Pharmakologie



Moderation: Martina Salomon | KURIER-Chefredakteurin