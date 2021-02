Extravagante Single Malts aus Dufftown

Die schottische Stadt Dufftown liegt im Herzen der Region Speyside. Sie ist Heimat des Familienunternehmens William Grant & Sons und ihren ikonischen Single Malts. Diese lang gereiften und limitierten Whiskys schlummern dort in den Lagerhäusern und warten darauf verkostet und genossen zu werden.

Wissen Sie, was französischer Wein, Portwein oder Rum mit Single Malt zu tun haben? All dies und noch vieles mehr erfahren Sie von Markenbotschafter Markus Heinze und dem TopSpirit-Whiskyexperten Andreas Trattner, die Sie live durch die Verkostung führen. Tauchen Sie ein – in die Welt der extravaganten Single Malts aus Dufftown.