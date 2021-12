KURIER Live-Tasting: Der perfekte Digestif

Beim KURIER Live-Tasting am 20. Jänner 2022 begeben Sie sich unter fachkundiger Führung auf einen Streifzug durch namhafte Destillieren zur Herstellung von Cognac, Whisky, Grappa & Co. In der stilvollen Atmosphäre der Schlumberger Kellerwelten können Sie sich von neuen Geschmackserlebnissen inspirieren lassen.