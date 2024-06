KURIER live: Artist Talk mit Aldo Giannotti im BA Kunstforum

the upside down museum - Was ist ein Ausstellungsraum heute?

Montag, 24. Juni, 18 Uhr im Bank Austria Kunstforum Wien, Freyung 8, 1010 Wien, www.kunstforumwien.at

Im Rahmen der Ausstellung Aldo Giannotti: HOUSE OF CONSTRUCTS in Kollaboration mit Karin Pauer findet ein Kurier Artist Talk mit Buchpräsentation der neu erschienen Publikation von Aldo Giannotti the upside down museum im Bank Austria Kunstforum Wien statt.

Podiumsgäste:

Aldo Giannotti, Künstler

Karin Pauer, Choreografin und Performerin

Lisa Ortner-Kreil, Kuratorin

Lorenzo Balbi, Museumsdirektor MAMbO – Museo d’Arte Moderna di Bolonga

Freek Lomme, Herausgeber

Moderation: Michael Huber, Kurier

Wichtige Info: Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.

Der Eintritt ist frei.

Bitte um Anmeldung unter: www.kurier-events.at/kunstforum

(Es gibt 100 Plätze)