KURIER Kinotag am Freitag, 15. November

Am Leopolditag – dem 15. November – haben Schülerinnen und Schüler in Wien und Niederösterreich ja bekanntlich frei: ein guter Tag also für einen Kinobesuch. KURIER macht den 15.11.2019 deshalb zum KURIER-Kinotag für FreundInnen und Familien. In bis zu 55 teilnehmenden Kinos* in Wien und Niederösterreich zahlen FreundInnen und Familien nur € 15,- für 3 Kinokarten für Filme mit Filmstarts zwischen 13.00 und 18.30 Uhr!



* Eine detaillierte Liste der teilnehmenden Kinos folgt in Kürze



Bei Vorlage des Gutscheins erhalten Sie 3 Tickets um € 15,-, wobei auch ein Einzelkauf um € 5,- möglich ist.**