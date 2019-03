KURIER Gespräch zum Frauenlauf am Dienstag,12. März | 17:00

Am 26. Mai ist es wieder soweit. 33.000 Läuferinnen gehen an den Start des ASICS Österreichischen Frauenlauf.

Doch um die fünf oder zehn Kilometer erfolgreich zu absolvieren, sollte man davor trainieren. Aber wie macht man das am besten?

Es gibt viele Möglchkeiten, das Training sinnvoll in den Alltag zu integrieren. Welche die richtigen sind, hängt sowohl von der eigenen Motivation als auch der körperlichen Verfassung ab.

Beim KURIER Plus-Gespräch auf der Summerstage am Dienstag, dem 12. März, erhalten motivierte Läuferinnen nützliche Motvations- und Gesundheitstipps von Expertinnen und Experten.

Im Anschluss an das Gespräch gibt es die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung eine Runde zu laufen. Interessierte können sich vor Ort umziehen und ihre Kleidung lagern.