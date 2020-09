KURIER-Gespräch "Lehre mit Zukunft" | Montag, 21. September

Das ganze Gespräch ist auf schauTV (via Satellit, Kabel, Antenne und Internet) abrufbar, ebenfalls auf KURIER.at | schautv.at

Im Rahmen der „ KURIER Gespräche“ bietet der KURIER seinen LeserInnen die Möglichkeit, Fragen an Persönlichkeiten zu stellen. Das Gespräch gliedert sich in eine erste Gesprächsrunde von Podiumsgast und Moderator, anschließend stellen LeserInnen ihre Fragen. Die Podiumsgespräche dauern in etwa eine Stunde.