KURIER Genuss-Package am Fr. 23./Sa. 24.11. + Di. 11.12.2018

*Wein ABC für Einsteiger

In diesem Kurzseminar werden Sie mit Herz, Verstand und Gaumen in die Welt des Weines eintauchen. Der Schwerpunkt liegt auf österreichischen Weiß- und Rotweinen. Sie erfahren mehr über Rebsorten, Weinherstellung und Weinansprache.

Ein paar Geheimnisse der Weinverkostungen werden enthüllt und sie lernen, Ihre Sinneseindrücke in Worte zu fassen.