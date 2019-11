KURIER Genuss-Package am Fr, 22. & Sa, 23.11. und am Di, 3.12.

Am 22. und 23. November ist es wieder so weit! Das fulminante Wein- und Kulinarikfestival öffnet zum fünften Mal im MAK seine Tore und lädt zahlreiche Besucher ein, in die beeindruckende Welt der Weine einzutauchen. In einer tollen Atmosphäre hat dabei jeder auch die Möglichkeit, edle Spirituosen zu entdecken und kulinarische Schmankerln zu genießen. Über 200 Winzerinnen und Winzer sowie namhafte Spirituosen- und Lebensmittel-Produzenten aus aller Welt geben sich die Ehre, ihre exklusiven Produkte dem lukullisch anspruchsvollen Publikum zu präsentieren. Erlesene Weine, eine Natural-Wine-Bar sowie eine Bar mit internationalen Raritäten warten darauf, die Gaumen der Besucher mit feinen, genussvollen Überraschungen zu verwöhnen.

Die Auswahl der Aussteller ist vielfältig: Weingüter vom Neusiedlersee, aus der Steiermark, der Wachau, aus französischen Weinregionen, Spanien, Italien oder Südafrika – sie alle holt WEIN & CO nach Wien und vor den Vorhang.