Habsburg – Fluch oder Segen für Österreich: Die Alt-Österreich-Debatte

In der Ö1 Science Arena diskutieren renommierte Spitzenwissenschaftler kontroverse Fragen unserer Zeit. Moderiert wird die Diskussion von erfahrenen JournalistInnen aus der Redaktion der Ö1 Sendereihe „Salzburger Nachtstudio“. Dort werden auch die packendsten Momente der Veranstaltung wiedergegeben.



Am Montag, 9. August widmen sich die Autorin und ehemalige Pressesprecherin von Otto von Habsburg Eva Demmerle und der Historiker Hannes Leidinger der Alt-Österreich-Debatte schlechthin: Habsburg – Fluch oder Segen für Österreich. Die Ö1 Science Arena fidnet in prunkvollem Ambiente – in der Nationalbibliothek – statt und wird von Martin Haidinger moderiert.



Beinahe 650 Jahre lang prägten die Habsburger Österreich wie keine andere Familie. In Zeiten, in denen übernationale Ordnungsversuche, wie jene der EU, am Plan stehen, wird immer wieder die alte Rechtsidee als Vorbild herangezogen. Doch taugt diese auch als Zukunftsmodell ? Und wie fällt die Bilanz der Habsburger-Herrschaft aus? Freuen Sie sich auf eine brisante Experten-Diskussion.

Die Ö1 Science Arena findet am 9. August in Kooperation mit dem KURIER bei freiem Eintritt in der statt. Die packendsten Momente werden am Mittwoch, 18. August um 21.00 Uhr im „Salzburger Nachtstudio“ nachhören.