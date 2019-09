Gesundheitstalk Krebsmedizin der Zukunft | 25. September 2019

Um die Perspektiven von Krebspatienten spürbar zu verbessern, müssen neue Möglichkeiten der Therapie und Nachsorge erforscht werden und möglichst schnell den Betroffenen zugutekommen. Mit verbesserter Früherkennung soll in Zukunft ein möglichst hoher Anteil an Krebserkrankungen in einem frühen, heilbaren Stadium entdeckt werden. Parallel dazu müssen wirksame Wege der Prävention entwickelt und umgesetzt werden, um die Zahl an neuen Krebsfällen langfristig zu senken. Erfahren Sie mehr beim Gesundheitstalk zum Thema " Krebsmedizin der Zukunft"!