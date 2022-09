Geschichte(n) erleben im Kindermuseum Schloss Schönbrunn

Im Kindermuseum Schloss Schönbrunn können Sie Geschichte(n) erleben. Erkunden Sie selbstständig die Räume und erleben Sie einen Einblick in den Alltag der Kaiserfamilie – oder nehmen Sie an der Führung „Die Baumeister von Schönbrunn“ teil (10.30, 13.30 und 15.00 Uhr). Dabei erfährt man, wie lange das Schloss gebaut wurde, ob es immer schon so groß war und vieles mehr.

Das Museum hat von 10:00 bis 17:00 geöffnet, letzter Einlass ist um 16:00 Uhr.