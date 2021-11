Future Talk | Klima Kunst & Kernkraftwerk | 15. November

Das Reaktorunglück in Fukushima 2011 hat die Weltöffentlichkeit erschüttert. Heute wird wieder über den Ausbau der Atomenergie diskutiert. Grund ist der Klimawandel und die These, dass Atomenergie die Welt vor dem Klimakollaps retten könnte. Die Angst vor dem Klimakollaps hat die Angst vor der Kernkraft verdrängt. In Brüssel steht noch heuer im Zusammenhang mit dem „New Green Deal“ eine Entscheidung an. Kann Atomenergie zum Klimaschutz beitragen und soll sie gefördert werden?

Die beiden KünstlerInnen Antoinette de Jong & Robert Knoth inszenieren in der Ausstellung Tree and Soil Fukushima als archetypische Vertreibung aus dem Paradies. Das KUNST HAUS WIEN lädt zur Diskussion ExpertInnen aus Kunst, Wissenschaft und Politik zur Diskussion ein.

Aus diesem Anlass bittet das KUNST HAUS WIEN gemeinsam mit dem KURIER zum Future Talk: Klima Kunst & Kernkraftwerk

Es diskutieren ExpertInnen aus Kunst, Wissenschaft und Politik:

Edgar Honetschläger

Peter Weish

Naturwissenschaftler (Biologie, Chemie und Physik), Autor, Universitätsdozent und Umweltaktivist

ehem. Professor für Humanökologie an der BOKU

Patricia Lorenz

Atom-Sprecherin von GLOBAL 2000

Arbeitsschwerpunkte: EU und Atompolitik

Beirätin in den EURATOM- Projekten zu Atommüllentsorgung IPPA und EAGLE

Moderation: Michael Huber, Journalist im Kultur-Ressort des KURIER