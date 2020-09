Future Talk Climate X Change

Als Ort der lebendigen Auseinandersetzung mit den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit bietet das KUNST HAUS WIEN den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Aktivismus ein Forum und lädt zur Diskussion ein. Interdisziplinäre Future Talks widmen sich den Forderungen der Bewegung Fridays for Future, um die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Klimakrise zu diskutieren und über innovative Zukunftsstrategien nachzudenken. Das Publikum ist eingeladen sich vor Ort einzubringen oder schon im Vorfeld Fragen zu stellen, die dann in die Diskussion einfließen.



Zum Auftakt stand am Freitag, den 28. August, das besorgniserregende Verhältnis von Biodiversität und Klimawandel im Fokus. Der Biodiversitätsforscher Konrad Fiedler, der Künstler Claudius Schulze und die Fridays-for-Future-Aktivistin Katharina Schneider diskutierten mit Michael Huber unter anderem über folgende Fragen: Welchen Stellenwert hat das Thema in der derzeitigen Diskussion im Zusammenhang mit der Klimakrise? Was müssen Maßnahmen sein, um den Erhalt und die Förderung der Biodiversität zu priorisieren?



Moderation: Michael Huber, Kurier

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kurier.