Future Talk Climate X Change | Freitag, 28. August

Die "Future Talks" sollen zugleich die Bewegung "Fridays for Future" unterstützen, die seit 2019 von der Politik fordert, dass dem Umweltschutz hohe Priorität auf nationaler wie globaler politischer Ebene eingeräumt wird. Anhand dieses Forderungskatalogs werden an vier Terminen wichtige Themen wie Biodiversität, Klimaschutz auf rechtlicher Ebene, ökosoziale Marktwirtschaft und Ausstieg aus der fossilen Energie in einer interdisziplinären Expertenrunde diskutiert. Das Publikum ist eingeladen sich sowohl vor Ort einzubringen, als auch im Vorfeld Fragen zu stellen und Inputs über Social Media Kanäle zu geben, die dann in die Diskussion einfließen.