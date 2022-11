FUTURE TALK: CLIMATE X CHANGE Fast Fashion & der textile Kreislauf

Was kostet Mode? Immer mehr Konsumenten und Konstumentinnen kaufen in immer k√ľrzeren Abst√§nde immer billigere Kollektionen: Das Gesch√§ftsmodell von Fast Fashion √ľberzeugt. Doch der Preis, den wir zahlen, ist hoch. Die weltweite textile Produktionskette reicht von der ressourcenbelastenden Fasererzeugung √ľber die √úberproduktion unter prek√§ren Arbeitsbedingungen bis hin zur Entsorgung. Vom √∂kologischen und sozialen Standpunkt aus gesehen fatal: Die Branche verursacht j√§hrlich rund 92 Millionen Tonnen Bekleidungs- und Textilabf√§lle und rund 10 Prozent der weltweiten CO2- Emissionen ‚Äď mehr als internationale Luft- und Seeschifffahrt zusammen.



Wie kann Modeindustrie nachhaltig und umweltfreundlich werden? Welche strukturellen und politischen Rahmenbedingungen sind notwendig, um sich von Fast Fashion zu verabschieden? Und was können wir als Konsument:innen dazu beitragen?

Im Rahmen der Ausstellung We Love Our Customers der K√ľnstlerin Stefanie Moshammer diskutieren Expert:innen aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Aktivismus √ľber alternative Modelle und M√∂glichkeiten eines umweltbewussten Modekonsums.

Am Podium:

Nunu Kaller, Autorin und Kommunikationsberaterin

Lara Steinhäußer, Kustodin Sammlung Textilien und Teppiche, MAK Wien

Anna-Sofie Wedl, Fridays for Future Aktivistin

Moderation: Michael Huber, KURIER