Franchise Messe 2022 | 24. & 25. Juni in der Wiener Stadthalle

Zielgruppe: Die Messe richtet sich an vor allem an Menschen, die überlegen, sich mit Franchising selbständig zu machen, sowie an Unternehmen, die über Franchising expandieren oder eine weitere Marke in ihr Portfolio aufnehmen wollen und an jene, die in die Markenwelt des Franchisings eintauchen wollen.

Das bewährte Konzept: Am Marktplatz finden Besucher!nnen Franchisesysteme mit jungen und etablierten Marken auf allen Investment-Levels kombiniert mit einem umfangreichen Vortrags- und Bühnenprogramm. Als program makerin konnte die Österreichische Franchise-Ikone, Mag. Waltraud Martius, gewonnen werden.

Wichtigster Messe-Partner ist der Österreichische Franchise-Verband (ÖFV), der inhaltliche Akzente mit seinen Vorstandsmitgliedern setzen wird.