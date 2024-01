Frag den Minister – mit Mag. Gerhard Karner

Die beliebte KURIER-Veranstaltungsreihe "Frag den Minister" geht am 29. Januar 2024 in die nächste Runde! Dieses Mal steht Mag. Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres, am Podium. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben dabei die Gelegenheit, in einer 90-minütigen Live-Session ihre persönlichen Fragen direkt an den Minister zu richten, der diese in einem offenen und interaktiven Format beantwortet. Die Diskussion wird dabei von Dr. Martina Salomon, der Chefredakteurin des KURIER, moderiert.

Wann: Montag, 29. Januar 2024, 16 Uhr

Wo: Kolomanisaal im Stift Melk, Abt-Berthold-Dietmayr-Straße 1, 3390 Melk



Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich und die Platzvergabe erfolgt nach dem Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldungen, also sichern Sie sich schnell Ihren Platz! Hier geht es zur Anmeldung.

Seien Sie dabei, wenn "Frag den Minister" am 29. Januar 2024 eine Plattform für einen direkten Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Bundesminister Gerhard Karner bietet.