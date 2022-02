Der Film „The Class of ’38. Exile & Excellence“ lässt Wissenschaftler:innen zu Wort kommen, die nach dem Anschluss 1938 ins Exil flüchteten. Bereits in jungen Jahren durchlitten sie traumatische Erfahrungen und geben Einblick in ihre Migrations- und Fluchterfahrungen, die sich auch in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn widerspiegeln.



Am Freitag, 11. März 2022 wird „The Class of ’38. Exile & Excellence“ im Zuge eines kostenlosen Live-Filmabends in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gezeigt. Im Anschluss gibt es ein Gespräch zum Film.