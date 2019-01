Exklusives KURIER History Gespräch | Dienstag, 22. Jänner 2019

Der Internationale Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner erinnert seit dem Jahr 2005 an den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz Birkenau im Jahr 1945.

Angesichts der neuerlichen Zunahme von Intoleranz und Antisemitismus in unserer Gesellschaft widmet sich das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) in seinen Ausstellungen der Frage, wie die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte und die Erinnerung an die Opfer des Holocaust gegenwärtig wach gehalten und in die Zukunft geführt werden kann.