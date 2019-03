Erika Pluhar im Gespräch | KURIER Plus Matinée am Samstag, 13. April

Zum 30. Jubiläum wird die Platin-ROMY dieses Jahr an eine ganz besondere Künstlerpersönlichkeit verliehen: die Schauspielerin, Musikerin und Autorin Erika Plural. Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Theaterschauspielerin, später wurde sie durch zahlreiche Film- und Fernsehrollen im gesamten deutschsparchigen Raum bekannt. Während ihrer Ehe mit André Heller startete sie ihre musikalische Karriere. Mehr und mehr fing sie an, ihre eigenen Liedtexte zu schreiben – damit Hand in Hand ging auch ihre schriftstellerische Tätigkeit.

Im Gespräch mit KURIER Herausgeber Helmut Brandstätter berichtet sie über ihr Leben. Was waren ihre größten Erfolge? An welche Anekdoten erinnert sie sich besonders gerne? Lernen Sie die diesjährige Platin ROMY-Preisträgerin bei der KURIER Plus Matinée im Metro-Kinokulturhaus näher kennen.