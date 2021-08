Die Entdeckung des Welterbes Wachau: KURIER Tag in der Landesgalerie NÖ

Die Wachau war schon lange vor der Schaffung des Bundes-Denkmalschutzgesetzes ein Prestigeobjekt des Heimatschutzes, für den sich Kunstschaffende besonders engagierten. Im Zeitalter der Aufklärung waren Ausflüge ans Land en vogue und so wurden kurze Abstecher in die Wachau auch von Künstler:innen gerne in Anspruch genommen. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Wachau von der Kunstschaffenden regelrecht überrannt, was dazu führte, dass jede Wachau-Gemeinde einen oder sogar mehrere ansässige Kunstmaler hatte.



Um 1900 machten sich Fotografen in ihren Bildbänden mit Wachau-Motiven einen Namen. Im Zuge der Industrialisierung wurde die Infrastruktur schließlich ausgebaut und die Wachau als Tourismus-Region immer beliebter, was nicht zuletzt am Wein und an den Wachauer-Marillen lag.



Die Besonderheiten der Region mit ihren Weinterrassen und Marillengärten wurden seit jeher von Kunstschaffenden gewürdigt. Sie trugen einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Region zwischen Melk und Krems im Jahre 2000 in die erlesene Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten aufgenommen wurde.