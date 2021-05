Die Donau in der Österreichischen Nationalbibliothek erkunden

Die Donau hatte aber auch als Grenze große Bedeutung. Auseinandersetzungen um Territorien und Vormachtstellungen, der wechselnde Einfluss von Großmächten bestimmten jahrhundertelang die Geschichte des Donauraumes.

Gleichzeitig war der Fluss immer auch ein Sehnsuchtsort. Als solcher ist die Donau etwa in literarischen Texten präsent, mit denen sich die Ausstellung ebenfalls befasst. Oder in zahlreichen Kunstwerken, die den Fluss abbilden. Und natürlich hat auch Wiens heimliche Landeshymne in der Schau ihren Platz: Der 1867 uraufgeführte Walzer "An der schönen blauen Donau" von Johann Strauss (Sohn) ist im Erstdruck zu sehen.

Am 30. Mai 2021 lädt der KURIER bei freiem Eintritt in die Ausstellung, siehe Infokasten.