Impressionen vom KURIER Tag 2019

„Er hat mir die Hand geschüttelt! Ein Wahnsinn!“

Der junge Mann in Jeans und T-Shirt kann sein Glück kaum fassen. Gerade eben ist der frühere Bundeskanzler auf ihn zumarschiert. Und wie es der Zufall so will, stand der Gymnasiast an einer Stelle, an der ÖVP-Chef Sebastian Kurz auf seinem Weg ins KURIER-Zelt vorbei musste.

Ein kurzes Hallo, ein schneller Händedruck – und der Schüler ist selig. Wie so viele Jung- und Erstwähler an diesem Tag.