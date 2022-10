"Red ma übern Euro" | Das Nationalbank-Forum am 15. November

Vor 20 Jahren wurde das Euro-Bargeld eingeführt. Ein historischer Moment und der Abschluss eines gewaltigen Projektes. Seit 20 Jahren bezahlt auch die österreichische Bevölkerung erfolgreich mit dem Euro. Dennoch wird der Euro immer noch unterschiedlich wahrgenommen. "Red ma übern Euro" lautet deshalb das Motto des kostenlosen KURIER-Gesprächs am Dienstag, 15. November um 18.00 Uhr in der Österreichischen Nationalbibliothek.



Am Podium:

OeNB-Gouverneur Robert Holzmann

Finanzminister Magnus Brunner

Moderation: KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon