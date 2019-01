Das Erbe der Habsburger | Montag, 11. Februar 2019

Wie ist die junge Republik nach 1918 mit dem habsburgischen Erbe umgegangen?

Die Wege der Eigentumsübergabe am Ende einer 600 Jahre dauernden Ära waren verworren und verzweigt.

Die Ausstellung „Bruch und Kontinuität. Das Schicksal des habsburgischen Erbes nach 1918“ im Hofmobiliendepot ∙ Möbel Museum Wien erzählt, wie die kaiserlichen Residenzen und Schlösser mitsamt ihren Ausstattungen, die Kunstsammlungen und die Vermögenswerte des Hofes in den Besitz der jungen Republik übergingen und wie sich ihr weiteres Schicksal gestaltete.

Eine Veranstaltung vor allem für an der österreichischen Geschichte Interessierte und Bewunderer der Ästhetik von Objekten aus der Monarchie ist das KURIER-Gespräch mit den Kuratoren Dr. Ilsebill Barta und Mag. Martin Mutschlechner sowie KURIER-Autor Georg Markus, moderiert von Werner Rosenberger.

An diesem Montag, an dem das Hofmobiliendepot sonst geschlossen ist, können Leserinnen und Leser das Haus in der Andreasgasse in einem exklusiven Rahmen besuchen und erleben – bei einem Sekt-Empfang plus einer Führung vor oder nach dem Talk unter dem „Das Erbe der Habsburger“, der die Fragen beleuchtet:

„Was gehört dem Kaiser? Was gehört dem Staat?“