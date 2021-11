Buch Wien: Ermäßigte Tickets mit dem KURIER

KURIER auf der Buch Wien

Auf 12.000 Quadratmetern laden Verlage zum Entdecken der tausenden Neuerscheinungen ein und renommierte Medienhäuser präsentieren ihre Inhalte. Der KURIER ist mit seiner neuen Plattform mehrplatz.kurier.at präsent: Am Donnerstag, 11. 11., um 9:30 Uhr, gehen Naz Küçüktekin und Mirad Odobašić vom KURIER in einer Gesprächsrunde der Frage nach, warum es in Österreich so wenige Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund gibt.

Ein großer Bereich der Buch Wien steht wieder ganz im Zeichen des Nachwuchses. Für Familien finden am Wochenende speziell zugeschnittene Vorstellungen und Events zum Mitmachen für Kinder ab drei Jahren statt.Für Schulkinder, begleitende Lehrpersonen sowie Kinder bis zum 10. Lebensjahr ist der Eintritt auf die Buch Wien übrigens frei.

Am 14. 11. 2021 ist auf der Buch Wien KURIER-Tag und Leserinnen und Leser bekommen vergünstigte Tickets für die Messe, siehe Infobox.