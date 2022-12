BildungsheldInnen: KURIER- und öbv-Bildungstalk am 24. Jänner

Unzählige Menschen engagieren sich jeden Tag für die Bildung von morgen: Lehrkräfte, Eltern, Menschen in Initiativen und Unternehmen, aber auch SchülerInnen selbst. Am 24. Jänner ist Tag der Bildung: KURIER und öbv (Österreichischer Bundesverlag) stellen diesen Tag ins Zeichen dieser BildungsheldInnen und laden LehrerInnen und Interessierte zum Bildungstalk.



Es wird praxisnah diskutiert, wie SchülerInnen am besten lernen, wie die Bildung von morgen aussehen wird und was heute passieren muss, um dafür die Weichen zu stellen. Vier ganz besondere BildungsheldInnen bringen ihre Erfahrungen aus dem Alltag in der Schule und im schulischen Umfeld ein und zeigen Perspektiven für die Zukunft auf. Anhand praktischer Beispiele können LehrerInnen selbst mitdiskutieren und gehen mit neuen Visionen und ein paar ganz konkreten Ideen nach Hause, die sie im schulischen Alltag umsetzen und so die Bildung von morgen mitgestalten können.



Mit dabei sind:

(Bildungscampus + Attemsgasse): beschäftigt sich mit dem positiven Einfluss von Bewegung auf den Lernprozess und mit der stärkeren Vernetzung von Schule mit Kindergarten und Freizeit Corinna Sahl (LernLust JETZT): beschäftigt sich damit, wie in der Schule die natürliche Lernfreude der Kinder wieder aktiviert und die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden gestärkt werden kann

Moderiert wird die Veranstaltung von Maximilian Schulyok, öbv-Geschäftsführer und Host des Podcasts #klassezwanzigzukunft.