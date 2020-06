Am Feiertag ins Obere Belvedere | Samstag, 15. August

Das Belvedere wurde Anfang des 18. Jahrhunderts von dem berühmten Barockarchitekten Johann Lucas von Hildebrandt als Sommerresidenz für Prinz Eugen von Savoyen erbaut. Das Schlossensemble, bestehend aus dem Oberen und dem Unteren Belvedere, Nebengebäuden wie der Orangerie und einem historischen Garten, zählt zu den schönsten barocken Bauten Europas und gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO.



Bereits unter Maria Theresia und Joseph II. wurde das Obere Belvedere ab 1781 als Ausstellungsort für die kaiserlichen Sammlungen und damit als eines der ersten öffentlichen

Museen weltweit genutzt. Heute beherbergt es die bedeutendste Kollektion österreichischer Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart, ergänzt durch Werke internationaler Künstlerinnen und

Künstler. Die imposante Architektur des Oberen Belvedere birgt Paraderäume barocker Baukunst, etwa die ganz in Weiß gehaltene Sala terrena, die Prunkstiege, die Schlosskapelle oder den geschichtsträchtigen Marmorsaal. In diesem wurde 1955 der Österreichische Staatsvertrag unterzeichnet.



Mit dem KURIER genießen die Besucherinnen und Besucher am Feiertag das barocke Schloss und meistbesuchte Kunstmuseum Österreichs – mit Highlights von Klimt, Schiele, Funke, Monet und van Gogh.