Viva la Mamma! In einem Schl√ľsselmoment des 1950er-Jahre-Films nimmt Sissi inmitten der jubelnden Masse auf dem Markusplatz ihr Kind in die Arme. Die Szene hat ihren Ursprung in einem Mythos, der seit dem 19. Jahrhundert zum kollektiven Ged√§chtnis √Ėsterreichs geh√∂rt: Venedig. So wie viele Mythen wurde diese Vorstellung von der Lagunenstadt erst erfunden ‚Äď unter anderem durch zahlreiche bildnerische Darstellungen. Viva Venezia! hei√üt die von Franz Smola kuratierte Ausstellung, die sich mit der Erfindung Venedigs in der Bildwelt besch√§ftigt.