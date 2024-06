19 Tipps für einen schönen Sommer

Mord auf Ex

In der Sonne liegen und einfach mal die Augen zu machen. Es gibt nichts Schöneres an einem Sommertag. Damit bei Ihnen die Langeweile nicht überhandnimmt, sollten Sie in einer ruhigen Minute in den Podcast „Mord auf Ex“ von Leonie Bartsch und Linn Schütze reinhören. Spannende Kriminalfälle, Mordfälle, Fälle in Sekten oder Mafiafälle laden zum Rätseln und gespanntem Zuhören ein. Durch die angenehmen Stimmen der Podcasterinnen kann man die Folgen, man glaubt es kaum, ganz entspannt genießen. Hier geht’s zum Podcast: https://mordaufex.podigee.io/

Theresa Jelinek