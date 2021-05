12 Fragen an den Soziologen Roland Girtler zum 80.Geburtstag

„Die Wahrheit liegt im Feld!“: So lautet das Motto der Science Arena am 26. Mai, bei der der 80. Geburtstag des Soziologen Roland Girtler auf eine ganz spezielle Art und Weise gefeiert wird. Anlässlich seines Ehrentages hat Martin Haidinger eine Sendung mit 12 Fragen gestaltet, die er an den Forscher richten wird.

Roland Girtler verkörpert die Antithese von papierener Theorie – das breite Publikum schätzt ihn deswegen, weil man ihn verstehen oder zumindest länger zuhören kann. Der studierte Ethnologe, Urgeschichtler, Philosoph und Soziologe ist ein scharfer Kritiker der überbordenden Automobillawine und ein Anhänger vor allem des Fahrrads, auf dem er als „Ritter der Landstraße“ durch halb Europa geradelt ist.

Martin Haidinger hat es sich vorgenommen, dem wortgewaltigen Soziologen aus Anlass von dessen 80. Geburtstag 12 Fragen zu seinem bewegten Leben und Werk zu stellen.