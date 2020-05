Zwischen Liebe, Tod und Belgrads Beton

Die Hauptfigur Anica wird von der in Deutschland lebenden Serbin Anica Dobra gespielt. Die blonde Schauspielerin ist vor allem aus deutschen Mainstream-TV-Produktionen bekannt ("Tatort", "Die Alpenklinik") bekannt, spielt aber immer wieder Theater und in serbischen Independent-Produktionen ("Klopka - Die Falle"). In "Liebe und andere Verbrechen" zeigt Dobra ohne große Worte, welch vielschichtige Darstellerin in ihr steckt.

Vuk Kostic (Stanislav) ist einer der vielsprechendsten Nachwuchsschauspieler aus Serbien, er spielte 2007 bereits in "Klopka" an der Seite von Anica Dobra, 2004 war er in Emir Kusturicas "Das Leben ist ein Wunder" zu sehen.