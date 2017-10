Zur Lage der Nation: Fünf Fragen an Yasmo

Der KURIER stellte Künstlern und Kulturschaffenden zur Perspektiverweiterung fünf Fragen zur Zukunft Österreichs, was das Land braucht und was nach der Wahl passieren wird – abseits des parteipolitischen Kleinkrieges. Hier lesen Sie die Antworten von Yasmin Hafedh alias Yasmo, eine österreichische Rapperin, Slampoetin und Autorin.

KURIER: Was ist aus Ihrer Sicht das wichtigste Zukunftsthema?

Yasmo: Ich denke das wichtigste Thema für die Zukunft liegt in unserer Zukunft, nämlich in unseren Kindern. Insofern halte ich es für unabdingbar, dass in Bildung investiert wird, dass die Standards heraufgeschraubt werden – sowohl in Schul- als auch Hochschulbildung – und dass allen jungen Menschen eine gleiche Chance eingeräumt wird. In dem Zusammenhang halte ich auch die Frauenpolitik für sehr wichtig, sind es dann doch meistens Frauen, die sich um die Kinder kümmern und dann wegen einer längeren Arbeitspause nicht mehr zurück in die Arbeit finden bzw. von der Gesellschaft auch nicht mehr als etwas anderes als "Mutter" wahrgenommen werden. Da muss ganz dringend ein Umdenken passieren. Auch Feminismus muss unbedingt wieder ein Thema werden, das nicht mit Augenrollen von einem Großteil abgetan wird, denn es stellt die Grundlage für unsere Zukunft dar, in der alle gleichgestellt sein können, auch wenn das heißt, das so mancher weißer Mann von seinem Privileg einen Schritt zurück gehen muss – es warad nach Jahrtausenden jetzt mal an der Zeit.

Das Thema Migration wird von drei Parteien massiv besetzt. Ist das Miteinander verschiedener Kulturen in unserem Land eigentlich so schwer?

Ist es überhaupt nicht und so zu tun ist nichts anderes als scheinheilig. Von jemandem, egal woher, zu verlangen, dieselben Ansichten und dieselbe Art zu vertreten ist schwer und unmöglich, das hat aber nichts mit Migration, Gender oder was weiß ich zu tun, so ein Anspruch ist einfach ignorant. Menschen sind IMMER gewandert, das ist nun wirklich nichts Neues und sollte jeder Person klar sein, Kulturen stehen auch immer in einem Wandel und das ist auch gut so! Wie hätten wir uns denn überhaupt entwickeln sollen wenn Person A Person B nicht gezeigt hätte wie man Feuer macht, wenn Person C nicht hergekommen wäre und uns von den Vorteilen von Kaffee berichtet hätte und Person D nicht ein Kaffeehaus aufgemacht hätte, in dem sich Personen E-Z im Winter aufwärmen hätten können. Das waren nicht alles "reine" Österreicher. Achso, in der Zeit, von der ich Rede, gab es die heutigen Landesgrenzen noch gar nicht, oh Wunder! Ich bitte um Verzeihung ob des Sarkasmus', aber ich bin einfach schon müde, das Thema Migration so zu behandeln als wäre das etwas ganz Neues, als wäre unsere ganze Geschichte nicht geprägt vom Austausch verschiedener Kulturen. Gerade Österreich war immer ein Vielvölkerstaat und ich möchte meinen, das hat uns nicht geschadet, wir sind immerhin eines der reichsten Länder der Welt. (Wenn das eine Kategorie ist, in der man denken möchte, ich glaube die meisten von uns tun das.) Das Thema scheint allerdings ein einfacher Treibstoff zu sein um Ängste zu schüren und Hetze zu betreiben, schade, dass da sowohl von Parteien als auch vom WählerInnenvolk kein sachlicherer Zugang gewählt wird.

Was wäre die schlimmste Situation, die nach dieser Wahl eintreten könnte?

Dass wir eine Regierung bekommen, die das Land wieder gegen die Wand fährt. Dass jemand, der noch nicht mal auf der Welt war, als die Leute ihre Pension eingezahlt haben, ihnen diese nun kürzt, dass die Schere zwischen arm und reich zugunsten der Reichen noch größer wird und dass die Stimmung noch weiter in ein rechtes Eck rückt. Politik braucht Ausgeglichenheit und Sachlichkeit, mit Hetze, Emotionalität und Ängsten geht nix weiter. Auch möchte ich darauf hinweisen, dass man sich nicht nur Wahlprogramme ansehen soll, sondern die Realpolitik der letzten Jahre und darauf schauen sollte, was in den Jahren durch wen weitergegangen ist, wer im Parlament eigentlich auf unsere Kosten wirklich arbeitet und wer nur bockig "Nein" schreit.

Vor welchen Herausforderungen wird die neue Regierung stehen?

Zunächst vor einer Regierungsbildung. Danach geht es darum die Arbeitslosigkeit noch weiter zu senken (es darf nicht unerwähnt bleiben, dass diese Schritte bereits gegangen werden und das auch erfolgreich), einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu erkennen, das Arbeitsbedingungen und Zugänge heute andere sind als noch vor 20 Jahren und natürlich die Grundpfeiler der Demokratie zu bewahren. Ein Vermummungsverbot halte ich für einen Schritt in die komplett falsche Richtung. Genauso gehören Politik und Religion getrennt, das hat nichts mit Tradition zu tun, soll jeder glauben was er/sie will, und das bitte auch gerne ausüben, aber bitte nicht Inhalte aus alten Büchern, in denen Bäume reden oder ohne Wasser durch die Wüste gewandert wird in die Realpolitik übernehmen und sagen: "Es gibt nur eine Wahrheit!" Es geht um Ausgeglichenheit und Sachlichkeit und um das Wohl jede/r einzelne/n Bürger/in. Wir hängen ja auch keine Bilder von Danaerys oder Drachen auf, obwohl die meisten auf ihrer Seite sind, ein T-Shirt von ihr würde ich mir aber schon anziehen.

Gibt es ein Grundübel, an dem dieses Land krankt?

Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Natürlich gibt sich Österreich gerne in der Opferrolle, die wurde uns zu geschrieben, die ist bequem. Aber ob das ein Grundübel ist und tief in unserem kollektiven Gedächtnis verankert ist, oder ob wir einfach zu bequem sind uns mit Thematiken auseinanderzusetzen, die uns vielleicht gerade nicht so liegen, kann ich nicht beantworten. Ich denke wir sind alle fähig eigenständig zu denken, ich denke aber auch, dass es manchmal bequemer ist das nicht zu tun. Ich glaube aber nicht, dass das etwas "österreichisches" ist, ich denke es ist etwas menschliches. Wichtig fände ich es einen Unterschied zu ziehen: wenn ich grad zu bequem bin, mich zu entscheiden was es zum Abendessen gibt und ich diese Entscheidung meinem Partner überlasse, ja mein Gott, dann passt das schon, es betrifft nur uns beide. Wenn ich zu bequem bin, mir eine sachliche Meinung zu bilden, und Hetze, Populismus oder irrationalen Ängsten die Entscheidung überlasse, welche Partei meine Stimme kriegt, dann ist das ein Problem, weil man als Wähler_in nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch das Land und dessen Zukunft trägt – das ist Demokratie, nicht nur die Politiker_innen haben Verantwortung – und da gilt es weise und überlegt zu entscheiden.