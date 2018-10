Zorniger Briefwechsel in der ORF-Chefetage

Dicke Luft im ORF: Nach der Kritik des roten Stiftungsrates Heinz Lederer an Onlinechef Thomas Prantner, schießt der mit einem geharnischten Brief zurück. In dem Schreiben, das Prantner auch dem KURIER schickte, heißt es, Prantner sei immer für Kritik offen, aber: „Wofür ich kein Verständnis habe, sind öffentliche, abfällige Äußerungen über meine Person und meine Arbeit - wie Du sie im KURIER vom 23.10.2018 getätigt hast.“ Lederer hatte Prantner nach wiederholten technischen Problemen mit der ORF-TVthek angekreidet, dass der ORF „digital nicht am Zug der Zeit" sei und Prantner würde sich „sehr viel mit FPÖ-Auftritten zu beschäftigen". Am 15. November gibt es zur Onlinestrategie des ORF einen eigenen Termin des Stiftungsrates.

"Anpatzen"

Prantner schreibt von „öffentlichem Anpatzen“: „Die Unterstellung/ eine bestimmte Partei in meiner beruflichen Tätigkeit bewusst zu bevorzugen, ist nicht nur nachweislich falsch, sondern auch rufschädigend.“ Er erwarte eine Richtigstellung oder Entschuldigung. „Dass ein Aufsichtsrat eines Unternehmens über einen leitenden Manager und Prokuristen öffentlich herzieht und ihm auch noch parteipolitische Einseitigkeit unterstellt, überschreitet eine Grenze, die wir alle gemeinsam im Interesse des ORF einhalten sollten.“