Zeitloses Afrika

Apropos elastische Zeit: Die Bilder, die noch bis zum 10. August zu sehen sind, entstanden bereits im Jahr 2004. Damals reiste der passionierte Hobbyfotograf Magedler drei Wochen lang durch das riesige Land in Zentralafrika – mit einer Gruppe Tuareg durchquerte er die Ténéré-Wüste und bekam so einen Einblick in das harte aber zufriedene Leben der Menschen.

Ein Glück, denn bereits ein Jahr später wäre die Reise nicht mehr gefahrlos möglich gewesen, sagt Magedler im Interview mit KURIER.at. Der Militäreinsatz Frankreichs im benachbarten Mali war zuletzt nur der Höhepunkt eines lange schwelenden Konflikts zwischen Regierungstruppen, Tuareg und seit 2012 islamistischen Rebellen.

Ob Magedler wieder in den Niger will? "Sofort, nur ist das zur Zeit ist zu gefährlich." Und so muss der passionierte Hobbyfotograf wohl noch ein bisschen warten. Aber das ist er ja schon gewohnt.

Info: "Le Temps Élastique". Alexander Magedler. Bis 10. August im "Eigensinnig".