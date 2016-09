"WorldPressPhoto" ab heute im Westlicht

Sie gilt als die wichtigste Leistungsschau der internationalen Pressefotografie, die Wanderausstellung zu den jährlich vergebenen Preisen der "WorldPressPhotos", und sie hat sich in Wien zu einer echten Fixgröße für Fotografie-Begeisterte entwickelt: Schon zum 15. Mal sind die besten Pressebilder des Jahres im Fotomuseum Westlicht zu sehen. Eröffnung der Ausstellung ist heute Abend, prämiert wurden die Bilder bereits im Februar. Im vergangenen Jahr kamen rund 23.000 Besucher in die Westbahnstraße im 7. Wiener Gemeindebezirk.

Eine Auswahl der Gewinner des Jahres

Platz 1 geht an Österreich. Zumindest in der Kategorie "Sport": Christian Walgram drückte im Februar 2015 beim Sturz des Tschechen Ondrej Bank bei der Kombi-Abfahrt in Beaver Creek im richtigen Moment ab. Platz 1 in der Kategorie "Nature singles" geht an Rohan Kelly vom Daily Telegraph für ihr Foto "Storm Front on Bondi Beach". Es zeigt einen Wolkentsunami am Strand vom Sydney. Platz 2 in derselben Kategorie sicherte sich Sergio Tapiro mit "The Power of Nature". Tapiro fotografierte eine Explosion des Colima Vulkan in Mexiko.

Platz 3 in der Kategorie "Daily Life Singles" heißt "Into the Light" von Zohreh Saberi. Saberi porträtierte Raheleh, ein blindes Mädchen, das jeden Morgen am Fenster im Iran steht und die Wärme der Sonne auf ihrem Gesichte genießt. Mit "Haze in China" gewann Zhang Lei den ersten Platz in der Kategorie "Contemporary Issues Singles". Zu sehen ist eine Stadt im Norden von China umhüllt von Smog. Vladimir Pesnya gewann mit der Fotoserie "Vetluga's Hockey" den ersten Platz in der Kategorie "Sports Stories". Er begleitete ein junges russisches Eishockey-Team. In der Kategorie "Nature Stories" setzte sich Tim Laman mit seiner Geschichte über Orangutans durch. Er nannte die Serie "Tough Times for Orangutans". Sergey Ponomarev wurde von der New York Times beauftragt, die Flüchtlingskrise in Europa zu dokumentieren. Dafür gewann er die Kategorie "General News Stories". Platz 1 in der Kategorie "Spot News" ging an Sameer Al-Doumy und sein Foto "Aftermath of Airstrikes in Syria". Al-Doumy war in Hamouria, während die syrische Stadt bombardiert wurde. Den zweiten Platz in derselben Kategorie sicherte sich Roberto Schmidt mit "Avalanche, 25-27 April, Everest Base Camp, Nepal". In der Kategorie "General News singles" durfte sich Mauricio Lima über den ersten Platz freuen. Lima war ebenfalls in Syrien unterwegs und porträtierte einen 16-jährigen IS-Kämpfer, der in einem kurdischen Krankenhaus versorgt wurde. Die Kurden kämpfen eigentlich gegen den IS. Das Foto auf dem zweiten Platz in dieser Kategorie nennt sich "Under the Cover of Darkness" und kommt von Paul Hansen. Es zeigt Flüchtlinge, die im Schutz der Dunkelheit weiterziehen. In diesem Fall auf Lesbos. Das Foto "Waiting to Register" von Matic Zorman zeigt ein Flüchtlingskind, das auf die Registrierung in einem Flüchtlingscamp in Serbien wartet. Damit gewann Zorman den ersten Platz in der Kategorie "People singles".

Auch Langzeitprojekte ("Long term Projects) wurde wieder belohnt. Den ersten Platz gewann Mary F. Calvert, die sich mit sexueller Belästigung bei der US Army beschäftigte. Sie nannte die Serie "Sexual Assault in America's Military". Das Foto des Jahres zeigt einen Mann, der sein Kind durch den Stacheldraht reicht. Der australische Fotograf Warren Richardson musste nach eigenen Angaben das Foto bei Mondschein aufnehmen.

Thematisch wurde der diesjährige Wettbewerb von Einreichungen zur Flüchtlingskrise dominiert. Bild um Bild widmete sich den Menschen bei ihrer Ankunft an der Südküste Europas, auf ihrem Marsch über den Balkan, wartend an Grenzen, dicht gedrängt in Zügen und beim Zusammenprall mit den Wasserwerfern der Polizei.

Österreicher in Kategorie Sport top

Mit Christian Walgram belegte erstmals ein Österreicher den ersten Platz in der Kategorie Sport. Der Steirer erhielt die begehrte Auszeichnung für seine spektakuläre Aufnahme des Sturzes des tschechischen Skirennläufers Ondrej Bank bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften in Beaver Creek.

Neben der Flüchtlingskrise gehört auch eine ihrer Ursache – der andauernde Konflikt in Syrien – zu den zentralen Themen der diesjährigen Ausgabe. Mit den Luftangriffen und ihren verheerenden Folgen für die syrische Zivilbevölkerung befassen sich die Serien von Sameer Al-Doumy und Abd Doumany am Beispiel der Stadt Duma in der Provinz Damaskus.

Insgesamt wurden 42 FotografInnen aus 21 Ländern in acht Kategorien ausgezeichnet. Beworben hatten sich fast 6.000 Kandidaten mit über 80.000 Fotografien. Seit 1955 schreibt die World Press Photo Foundation, eine unabhängige Plattform des Fotojournalismus mit Sitz in Amsterdam, den World Press Photo Contest aus. Eine jährlich wechselnde Jury beurteilt die Einsendungen von Fotografen aus aller Welt.

