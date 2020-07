Wo die Barockmusik eine echte Heimat gefunden hat

Der Maestro hat Grund zur Freude. Ein begeistertes Publikum, eine Auslastung von 98 Prozent und Künstler, die immer wieder kommen wollen – die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik locken jedes Jahr Freunde der Barockmusik nach Innsbruck.

Heuer beginnen sie offiziell zwar erst am 12. August; doch bereits am 15. Juli geht es mit der Ouvertüre, den Ambraser Schlosskonzerten, los. Und: Die erste Premiere hat schon stattgefunden. An der Hamburgischen Staatsoper feierte vor kurzem Georg Friedrich Händels Oper "Almira" in der Inszenierung von Jetske Mijnssen Premiere; im Tiroler Landestheater ist diese Produktion ab 12. August zu sehen.