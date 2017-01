Wird Lady Gaga bei der Superbowl Trump kritisieren?

Lady Gaga, leidenschaftliche Skandalkünstlerin und heftige Gegnerin von Donald Trump, wird bei der Super Bowl-Halbzeitshow am 5. Februar auftreten. Das ist eine TV-Bühne vor rund hundert Millionen Menschen. Wird Gaga diese Aufmerksamkeit für ein politisches Statement gegen Donald Trump nutzen? Die naheliegende Überlegung sorgt bereits im Vorfeld für Aufregung. Das US-Medium E.T. Online behauptet, es gäbe einen Maulkorberlass für die Sängerin, was wiederum die National Football League dementiert.

Eine Sprecherin der NFL erklärte auf CNN, die Story sei falsch und versuche, Unfrieden zu stiften, wo keiner sei. Auch Vertreter der Künstlerin dementierten.

Die Sorgen, Lady Gaga könnte im wichtigsten Fernsehevent des Jahres gegen Trump ausreiten, sind nicht sehr weit hergeholt. Nach seinem Wahlsieg hatte sich die Sängerin an den Protesten in New York beteiligt, und ein Poster in die Höhe gehalten, auf dem "Love Trumps Hate" stand. Ein Foto davon verbreitete sie selbst auf Instagram: